Bruno Montanari (Liste Athoise) a interrogé le collège communal à propos des récentes violences survenues en ville, voilà plus de deux semaines. "Ce n’est pas la première fois qu’il y a de graves incidents ; on nous dit qu’il y a souvent des problèmes le week-end ; ce n’est pas très bon pour l’image de marque de la ville ; ce n’est pas bon pour les cafetiers non plus. Notre groupe n’est cependant pas surpris par ces événements. Des personnes avaient déjà attiré votre attention en 2019 sur des problèmes s’étant produits dans la même zone. En mai 2019, en proie à un grand désarroi par rapport à cette situation, elles avaient même interpellé le Procureur du Roi face à ce qu’elles considéraient comme l’inertie des autorités communales. Qu’avez-vous mis en place, au-delà des neuf jours de fermeture ? Et notre police dispose-t-elle de moyens suffisants pour faire face à telles situations ?"

Pour le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS), il n’y pas d’inertie dans le chef des autorités communales. "Dans le cas qui nous occupe, nous avons pris des mesures immédiates. En 2019 également ; et nous étions allés à la rencontre des protagonistes. Je rappelle quand même qu’en mai 2019, il n’y avait que cinq mois que la majorité actuelle était en place."

Le bourgmestre rappelle les mesures prises voilà quelques semaines (fermeture d’un établissement, mesures d’éloignement pour trois personnes). "Les personnes intéressées sont prévenues qu’en cas de récidive, les sanctions seront nettement plus sévères, cela quel que soit le moment, en période de Ducasse ou lors de festivités. En plus, il y a des procédures judiciaires en cours. Et je rappelle aux distraits qu’il y a des caméras de surveillance sur la Grand-Place."

Le commissaire divisionnaire de police, Frédéric Pettiaux (chef de zone), souligne que le suivi des incidents est assuré par la police. "Quand tel événement survient, aucune zone ne peut y faire face avec ses seuls moyens ; des collaborations sont prévues. Ici, un appel plus large a été lancé en raison de certains messages circulant sur les réseaux sociaux."