Les élèves de 5ème et 6ème primaire de la classe de madame Johanie viennent officiellement d'inaugurer, en présence de l'échevine de l'Enseignement, leur nouvelle épicerie des producteurs locaux. Ce beau projet très en phase avec les enjeux de notre époque a vu le jour sous l'impulsion des enfants, lesquels ont manifesté leur volonté d'apporter leur soutien durant cette interminable crise sanitaire du Covid-19. L'initiative s'inscrit également dans le cadre de la démarche durable initiée par l'établissement scolaire depuis déjà un certain nombre d'années.

Un partenariat est d'ores et déjà mis en place avec Goodplanet belgium qui soutient le projet sillien e, organisant dans les classes diverses animations pédagogiques sur le thème de l'alimentation et l'aménagement du potager pour une nourriture plus saine.

Selectionnée dans le cadre d'un appel à projet, l'école de Bassilly recevra également une subvention appréciable de la fédération Wallonie-Bruxelles pour promouvoir et pérenniser le projet.