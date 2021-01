Les écoles communales de l’entité avaient jusqu’ici été relativement épargnées par la crise Covid-19. Quelques cas avaient été recensés ces derniers mois, tant chez les enseignants que chez les enfants mais aucune mesure de fermeture totale d’une école n’avait encore dû être prise.

Malheureusement, suite à l’apparition de plusieurs cas Covid-19 durant ces derniers jous au sein du personnel enseignant de l’école de Bassilly, le pouvoir organisateur a pris la décision, en étroite concertation avec le service de promotion de la santé à l’école (PSE) et la médecine du travail,de fermer l’établissement scolaire et ce, jusqu’au vendredi 5 février inclus.

"Les règles et protocoles édictés par la fédération Wallonie-Bruxelles pour la gestion des cas et des contacts Covid ont été suivis et appliqués scrupuleusement. De cette manière, trois classes de maternelle ont été fermées dès ce lundi 25 janvier. Enfants et enseignants ont été mis en quarantaine", indique Violaine Herbaux, échevine de l'Enseignement.

Malgré cette fermeture partielle de classes ainsi qu’un respect des bulles et des mesures sanitaires, deux autres membres des équipes éducatives ainsi qu’un élève ont également été testés positifs. Leurs résultats ont été communiqués à la direction ce jeudi 28 janvier.

"Compte tenu des résultats de ces tests et de la mise en évidence de l’existence d’un cluster au sein du personnel, une fermeture totale et rapide de l’établissement est à présent indispensable pour freiner la chaine de transmission et protéger les enfants, les enseignants ainsi que leurs proches", poursuit Violaine Herbaux.

Le pouvoir organisateur et la direction sont évidemment bien conscients que la fermeture totale de l’école est vécue comme une catastrophe pour les parents des 187 élèves qui la fréquentent. La gestion de cette crise est extrêmement complexe. Il n’existe aucun manuel de gestion de crise Covid, ni en matière d’organisation, ni en matière de communication. PO et directions appliquent les protocoles et prennent leurs responsabilités à chaque étape et à chaque nouvelle information.

Dans la gestion de cette crise, de nombreux paramètres sont également à prendre en considération: la continuité des apprentissages, la préservation de la santé de chacun, le bien-être psychique des enfants et des enseignants, la tension et les peurs ainsi que l’activité professionnelle des parents. Ils ne sont pas à sous-estimer dans les prises de décisions.

La situation sanitaire des autres écoles communales de Silly fait également l’objet d’une attention toute particulière. Les situations varient fortement d’un établissement à l’autre et les protocoles de prévention en vigueur y sont, le cas échéant, appliqués.