Suspendu à défaut de permis, le projet fait débat entre opposants et partisans.



Le collège communal de Silly s’apprête à désigner un auteur de projet pour remettre sur de bons rails le dossier d’aménagement du pré-Ravel censé offrir une liaison sécurisée pour les piétons, les cyclistes ou encore les cavaliers, entre les villages de Bassilly et d’Hellebecq.



Pour rappel, ce projet suscite une levée de boucliers de la part de riverains et d’environnementalistes qui ont réussi à faire stopper les travaux de défrichage entrepris le mois dernier sur l’ancienne ligne de chemin de fer 84.