Une pétition initiée par des riverains a déjà recueilli plus de 600 signatures.

Depuis quelques jours, la polémique fait rage à Bassilly dans le cadre du coup d’envoi de la 1re phase des travaux d’aménagement du pré-Ravel depuis la salle omnisports jusqu’à la rue de la Station. La seconde phase concerne l’autre tronçon existant reliant la voirie précitée au village d’Hellebecq, lequel viendra compléter le tracé et assurer une liaison cyclable et pédestre entre Bassilly et la ville d’Ath.

À l’origine de la pétition en ligne qui a déjà récolté plus de 600 signatures, un couple de riverains de la rue Bourlon située en bordure de ce sentier de randonnée que la commune désire améliorer en structurant le revêtement pour favoriser la mobilité douce.