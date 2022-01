Le tribunal de l'entreprise de Tournai a déclaré mardi la faillite du club de lecture Belgique Loisirs, a-t-on appris vendredi de source syndicale. Sur son site internet, l'enseigne, dont le siège est situé à Ath (Hainaut) et qui comptait encore plusieurs magasins à Bruxelles et en Wallonie, explique avoir été contrainte par la crise sanitaire à arrêter définitivement ses activités.

Selon le syndicat chrétien, Belgique Loisirs (Actissia Belgique) emploie encore 75 travailleurs, contre environ 150 avant les deux restructurations menées en 2019. Mais ce nombre comprend les malades de longue durée et les pré-pensionnés (RCC). Actuellement, "36 travailleurs sont encore actifs sur 10 boutiques (neuf en Wallonie et une à Bruxelles), plus le siège à Ath (administratifs vente par correspondance, service clients, etc.)", précise-t-on à la CSC.

Belgique Loisirs était une filiale de France Loisirs. Le club de lecture, dont le modèle était déjà en difficultés depuis des années, a souffert de la crise sanitaire. Les efforts consentis pour redresser et relancer Belgique Loisirs "ont été tués dans l'oeuf" par la crise du Covid, résume Frédéric Viseur, permanent CSC.

La maison-mère France Loisirs, en grandes difficultés, a fait l'objet d'une reprise fin 2021. Une reprise très partielle qui n'a concerné qu'un petit nombre de magasins dans l'Hexagone et ne comprenait pas la filiale belge Belgique Loisirs. France Loisirs a été fondé en 1970 par le groupe Bertelsmann et les Presses de la Cité et a compté à ses grandes heures plusieurs millions d'adhérents.

Des curateurs ont été désignés par le tribunal de l'entreprise, mais il semble peu probable que les activités de Belgique Loisirs puissent faire l'objet d'une reprise, regrette encore le syndicat chrétien.