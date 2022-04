C'est à travers une publication publiée sur le groupe Facebook du Parc d'Enghien que Bertrand a fait part de son interrogation. A plusieurs reprises, le jeune homme a été interpellé alors qu'il courait aux abords du golf d'Enghien.indique Bertrand.

Choqué par ce qu'il venait d'entendre, ce sportif a poursuivi sa course en se promettant de ne plus repasser ce chemin à l'avenir. "Cela fait quatre ans que je réside à Enghien et que je vais courir au parc ainsi qu'aux abords du golf et jamais je n'avais eu ce genre de retour. D'autre part, j'observe ne pas être le seul à courir et/ou à me promener dans ce coin-là. Une clarification semble donc nécessaire pour les personnes qui ont l'habitude de fréquenter ce lieu".

Sentier public ou privé ?

"Lorsque le projet de golf s’est construit, il a été convenu que le golf aménage à ses frais un sentier praticable", précise Dominique Eggermont, échevine Environnement, Climat et Parc. "Il s’agissait du sentier "Porte de Bois" depuis l’entrée côté Chaussée Brunehault, longeant le mur de la chaussée, puis l’autoroute pour rejoindre l’entrée côté nautisport. En réalité, aménager ce sentier s’est avéré très coûteux. Une solution a dû être trouvée pour préserver la mobilité au sein du parc. Le golf a heureusement marqué son accord pour que le sentier qui passe entre les parcours, le long de la roselière, puisse être utilisé". Les promeneurs peuvent donc profiter d’une bien plus grande partie qu’initialement prévu.

"La passerelle appartenant au golf est, en effet uniquement destinée au passage des utilisateurs du golf et du service technique. Elle permet de traverser la roselière pour rejoindre un parcours. La visibilité réduite à cet endroit nécessite une vigilance adaptée de la part du golf".