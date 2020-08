Billes du terrain de rugby d'Anvaing : toxiques ou pas ? Pays Vert Bruno Deheneffe © DR

Le collège sollicite de nouvelles analyses toxicologiques avant de changer de revêtement



En 2018, après la diffusion d’un reportage alarmiste sur France 2 (Envoyé Spécial), un conseiller de l’opposition s’était inquiété de la potentielle nocivité du gazon synthétique du nouveau terrain inauguré la même année sur le site de l’Athénée royal d’Anvaing et sur lequel évolue désormais le rugby club des Collines tout en servant de lieu d’entraînement pour les footballeurs de l’entité.



Depuis la première interpellation de Michel Delitte (Horizon Citoyen), ce dossier est revenu à de nombreuses reprises, à sa demande, sur la table du conseil communal. L’intéressé vient à nouveau d’interpeller la majorité MR afin de savoir où en est ce dossier en sachant qu’en vertu du principe de précaution, le collège et l’ensemble des élus locaux avaient marqué leur accord, bien avant le retour aux urnes, pour remplacer les billes en caoutchouc SBR susceptibles d’être cancérigènes par un matériau plus écologique mais aussi plus onéreux tel que le liège.