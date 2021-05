La ville de Lessines indique sur sa page Facebook qu'un début d'incendie s'est déclaré ce mercredi matin au niveau de la toiture de l'école communale d'enseignement bilingue située sur la place de Bois-de-Lessines. Les pompiers sont intervenus rapidement sur les lieux et la situation est à présent sous contrôle. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer parmi les élèves et le personnel enseignant qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment scolaire au moment ou le feu s'est déclaré.

"Les étudiants et membres des équipes pédagogiques n'ont été exposés à aucun danger", précise le communiqué des autorités communales diffusé sur les réseaux sociaux. En revanche, ce sinistre dont on ne connaît pas encore la cause même si tout porte à croire que celle-ci est accidentelle, a provoqué des dégâts matériels.

Les parents des élèves sont invités à venir rechercher leurs enfants sur la place du village de Bois-de-Lessines.