Le retour en classe risque d'être perturbé pour certains élèves fréquentant l'école communale bilingue de Bois-de-Lessines. En cause, un incendie d'origine accidentelle qui, à la veille de ce long week-end férié de l'Ascension, a endommagé une partie de cet établissement scolaire situé sur la place du village.

Le feu qui a pris naissance mercredi, vers 10h30, dans les combles d'une nouvelle aile inaugurée en 2017 à l'arrière du bâtiment principal, a nécessité l'intervention d'importants moyens humains et matériels. Les pompiers de Lessines ont dû solliciter le renfort de leurs collèges des casernes d'Ath, de Bernissart, de Leuze et même de Tournai.

Au moment où le sinistre s'est déclaré, l'heure de la récréation avait justement sonné et les nombreux enfants ainsi que leurs professeurs se trouvaient dans la cour extérieure. A l'arrivée des premiers soldats du feu, tous les occupants de l'école avaient été évacués, sains et saufs, sur la plaine de jeux se trouvant juste en face de celle-ci. Pour des raisons de sécurité, les riverains les plus proches ont également dû quitter temporairement leur habitation.

Informés sur les réseaux sociaux via un communiqué de la Ville de Lessines, les parents ont été invités à venir récupérer leurs enfants plus tôt que prévu. Aucune victime n'est heureusement à déplorer. En revanche, les dégâts matériels sont importants en raison des flammes mais également des quantités d'eau que les pompiers ont dû utiliser pour en venir à bout.

Si les cours reprendront normalement lundi prochain au sein des classes des 2ème et 3ème degrés primaires, totalement épargnées par le feu, l'incertitude subsite en ce qui concerne les autres élèves dont les classes ont souffert de l'incendie. Une enquête est toujours en cours afin en déterminer les causes précises. Selon Véronique Régnier, échevine de la Petite enfance, un ouvrier communal désherbait au chalumeau un espace à proximité d'un local technique abritant un tableau électrique au moment où le feu s'est propagé à l'intérieur du bâtiment le plus récent.