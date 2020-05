Le comité du Club Animation ASBL est contraint d’annuler sa soirée du rire

Cette pandémie entraîne aussi son lot de remise dans le monde associatif. Ainsi, les Fêtes de l’Été du Club Animation de Bois-de-Lessines programmées le week-end du 19 au 21 juin 2020 n’auront pas lieu cette année et seront reportées à l’édition du 18 au 20 juin 2021.

“Plus les jours passaient et plus il nous semblait impossible d’organiser cet événement en toute sécurité. Ayant conscience que dé-confinement ne rime pas avec fin de la crise sanitaire, il aurait été irresponsable et dangereux d’organiser notre week-end festif” avance Francis Vandecaseyn. “Nous vous donnons rendez-vous à notre kermesse des 11,12 et 13 septembre en espérant que ce maudit virus ne soit plus qu’un mauvais souvenir”.

Pour les fervents de la Soirée du Rire du 20 juin qui devait accueillir les talentueux humoristes Farah dans son spectacle Résiste et Walter dans Formidable !!!, est déjà programmée le samedi 19 juin 2021 avec en principe la même affiche.

Toutes les activités du Club – y compris le Club Séniors – sont suspendues jusqu’au mois de septembre.

Plus d’infos au 0498/35 02 30, ou par mail : secretaire@club-animation.be et www.club-animation.be