Un couple s’est installé sur le site de l’ancienne sucrerie et a donné vie à trois fauconneaux

Après Tournai, Mouscron, Dottignies, Ath et Chièvres, voici une première pour le Pays des Collines. Un couple de faucons pèlerins s’est installé sur Frasnes-lez-Anvaing, plus précisément dans le four à chaux du zoning de l’ancienne sucrerie de Frasnes-lez-Buissenal.

Depuis mars, des ornithologues locaux avaient remarqué la présence de deux faucons : un mâle et une femelle facilement identifiables. Ils ont également constaté qu’entre les deux volatiles, des échanges de proies avaient lieu et qu’ils s’adonnaient à des parades amoureuses. © D.R

La semaine dernière, avec l’accord de l’Intercommunale Ideta qui gère le zoning de l’ancienne sucrerie, Grégory Galletti, collaborateur-bagueur à l’Institut des Sciences naturelles, a pu monter dans le four à chaux, qui n’est plus en activité, afin de valider définitivement la présence de ce couple. Après quelques minutes de recherche, il a trouvé le nid du couple, au-dessus d’un ancien moteur. Et là, une autre surprise l’attendait : trois jeunes fauconneaux qui ont été immédiatement bagués. Ils sont en bonne santé et leur nid ne nécessite pas d’aménagement particulier de protection.

La présence de ces faucons est une opportunité pour Frasnes-lez-Anvaing et démontre que les mentalités ont changé. Ces oiseaux qui avaient fui la Belgique suite à l’utilisation de certains pesticides reviennent progressivement dans nos contrées.