Regroupés au sein de l'asbl Revolth, les opposants au projet de ligne à haute tension initié par Elia multiplient les rencontres avec les différents acteurs de ce dossier désormais entre les mains du ministre wallon Willy Borsus. Des représentants de ce collectif citoyen ont pu s'entretenir, hier, avec Catherine Bouland, l'experte mandatée par la ministre Céline Tellier, en charge de l'Environnement, pour réaliser une étude bibliographique sur les champs électromagnétiques. Des représentants du cabinet Tellier étaient aussi présents.

Les représentants de l'asbl Revolth ont appris, entre-autres, que cette étude exclusivement bibliographique comportera deux volets. A savoir l’impact des champs électromagnétiques anthropiques sur la santé, la biodiversité, l’environnement (hors ondes domestiques, comme le wifi de la maison), à court, moyen et long terme ainsi qu’un benchmarking des législations existantes au niveau européen et non européen, en vérifiant dans quel cadre elle s’applique, mais également les modalités de contrôle.

Il est donc important de préciser que cette étude ne concerne pas le projet Boucle du Hainaut mais bien un aspect global de cette problématique. Le résultat de cette étude est attendu pour la fin de l’été 2021. Le groupe Revolth a pu insister sur ses craintes et ses inquiétudes. "Catherine Bouland a été très attentive aux points relevés par Revolth et s’attardera sur de la littérature scientifique plutôt que sur de la littérature grise. Elle sera assistée de deux spécialistes en santé environnementale et en droit. Elle pointe néanmoins que le budget de l’étude permettra de faire une revue professionnelle mais non exhaustive."

Au terme de l’étude, le cabinet de la ministre Tellier aura le choix entre une législation basée sur des valeurs seuil, permettant d’aller plus vite (par exemple via une modification décrétale ou arrêté – quelques mois) ou sur une norme forte et contraignante (par exemple via un décret – 1 à 2 ans).

Le groupe Revolth a eu le sentiment d’être écouté. "L’experte, bien que liée d’une certaine manière à Elia, semble être de bonne foi et sur la même longueur d'onde que les citoyens impactés par le projet de Boucle du Hainaut pour l'aspect précaution. L'intéressée a confirmé l’importance des points d’attention relevés par nos représentants. Par contre, elle s’est montrée embarrassée parce que le cabinet de la ministre Tellier lui a demandé une étude dont le budget est limité, vu le contexte d'appel d'offre sans publicité", selon les membres du groupe Revolth présents à la réunion. Ces derniers ont de fortes craintes que ce budget soit insuffisant pour que l’experte réponde pleinement aux points d’attention soulevés par l'asbl.

Dans leur dernier communiqué, les membres du collectif citoyen déplorent le flou qui règne autour des objectifs du cabinet du ministre Tellier qui, à leurs yeux, ne se donne pas réellement les moyens de mettre en place un cadre législatif capable de clarifier la situation entre les différentes sources de rayonnements électromagnétiques. "Nous avons mis en garde le cabinet Tellier sur le fait que nous serons très attentifs sur l’issue de cette étude. La ministre ne devra pas se contenter d’émettre une recommandation de valeurs "target" via un arrêté ministériel plutôt qu’un décret avec des normes contraignantes."

En conclusion, le groupe Revolth tient à souligner la bonne foi de Catherine Bouland, l’experte mandatée par le cabinet Tellier. "Ce dernier semble avoir compris les inquiétudes des citoyens - et pas uniquement ceux impactés par le projet de Boucle du Hainaut - mais ne semble pas vouloir mettre les moyens nécessaires qui donneraient plus de poids à un décret avec des normes contraignantes."

Une nouvelle réunion a été fixée au 6 juillet prochain.