La commune de Brugelette a désormais recours elle aussi aux dernières technologies de la vidéosurveillance dans le cadre de la lutte contre les infractions environnementales. Dans un passé récent, elle a investi 30.000€ dans l’acquisition de trois caméras mobiles spécialement conçues à cette fin.

Voici un mois et demie, l’une d’elles avait été installée durant une semaine a Mévergnies où certaines personnes n’hésitent pas à venir jeter leurs déchets dans les poubelles du cimetière. “Bien que celle-ci était fixée à 4m de hauteur sur un poteau électrique proche de la nécropole, quelqu’un est parvenu à la voler en s’aidant probablement d’une échelle”, déplore le bourgmestre André Desmarlières.

Malgré l’investissement non négligeable à consentir, le collège a jugé nécessaire de racheter deux caméras du même type mais qui seront, cette-fois, équipées d’une puce électronique permettant de géolocaliser le ou les personnes qui seraient tentées de les subtiliser. “Il faut espérer que cela dissuadera à l’avenir quiconque de les voler”, confie le maïeur qui désespère de l’incivisme dont font preuve les adeptes des dépôts sauvages. “Nous sommes confrontés au même phénomène au cimetière de Gages ou une quinzaine de PV ont déjà été dressés à des particuliers mais aussi à une société de construction venus se débarrasser de déchets de plafonnage ! »

Pour le bourgmestre, ces pratiques sont d’autant plus répréhensibles que la commune dispose d’un parc à conteneurs où il est possible d’éliminer pour ainsi dire n’importe quel type de déchets tout en maintenant un ramassage hebdomadaire des immondices en porte-à-porte mais aussi en mettant désormais des PAV à disposition de la population.

Les abords des points d’apport volontaire sont aussi, hélas, prisés des pollueurs qui viennent y déposer des sacs remplis de déchets sans en évacuant le contenu dans les appareils de collecte prévus à cet effet. Voilà pourquoi les autorités locales placeront en priorité les caméras dans le périmètre des PAV ainsi qu’aux endroits habituellement envahis de dépôts clandestins. Les contrevenants ne pourront pas dire qu’ils n’ont pas été prévenus puisque la commune a rendu publique la liste des lieux où les caméras seront utilisées.

En ce qui concerne les PAV, celles-ci seront opérationnelles près de la gare d’Attre, du cimetière de Gages (chemin de Mons), de la gare de Cambron-Casteau (rue Notre-Dame) mais aussi au Grand Chemin et à l’avenue d’Avon-les-Roches (Brugelette), sans oublier dans le village de Mevergnies (rue Saint-Gervais)

Parmi les autres lieux qui seront scrutés par les caméras, citons sur Mévergnies l’entrée des bois du Coucou et d’Herimé ainsi que le chemin de Frézegnies et la rue Saint-Gervais près de l’église, l’avenue des Cerisiers à Gages (carrefour de la N523 et dépôts canettes), sans oublier l’avenue de Cambron (Grotte blanche) et le chemin de Wiesbecq (baraque Cancan) a Brugelette.