Comme pour les traditionnels sacs-poubelle, la population a droit en fonction de la composition du ménage à un certain nombre d’ouvertures gratuites en déposant elle-même ses déchets dans les points d’apport volontaire. De plus en plus nombreux à sortir de terre dans les 23 communes de Wallonie Picarde couvertes par l’intercommunale Ipalle, les PAV sont amenés à remplacer progressivement la collecte en porte-à-porte assurée par les éboueurs.

Lors du dernier conseil communal, l’ex-échevine Isabelle Liégeois (Brugelette Ensemble) a interpellé le bourgmestre en regrettant que la validité des ouvertures octroyées en 2020 ne puisse pas être prolongée au delà de la date du 31 décembre pour ceux qui ne les auraient pas toutes utilisées.

« Lors de la conférence des bourgmestres, beaucoup n’étaient pas vraiment favorables à un tel report. Les responsables d’Ipalle ont fait savoir que leur programme informatique ne permettait pas de comptabiliser à la fois les ouvertures offertes en même temps que celles qui sont payantes et dont la durée est illimitée dans le temps », indique Andre Desmarlières.

Et le maïeur d’ajouter que la même réglementation s’applique en ce qui concerne les sacs-poubelle prépayés. « Si vous ne venez pas les chercher avant la fin de l’année, ils sont perdus ». A ce sujet, notre interlocuteur fait savoir que malgré les nombreuses permanences organisées à cette fin tout au long de l’année par la commune (environ 25 en 2019), certains habitants tardent ou oublient de venir prendre possession en temps et en heure du où des rouleaux auxquels ils ont droit.

« En raison de la crise sanitaire, cette année est certes un peu particulière puisque le retrait des sacs s’effectue uniquement sur rendez-vous. Toujours pour les mêmes motifs, les avertissements-extrait de rôle pour le paiement de la taxe sur les déchets ont été envoyés plus tardivement que lors des années précédentes ».

Voici une quinzaine de jours, quelque 700 ménages n’étaient toujours pas venus retirer leurs sacs gratuits. « Les autres années, on tourne grosse modo autour des 300 ménages à qui nous devons envoyer une piqûre de rappel », déplore le bourgmestre.

Ce dernier informe que l’une ou l’autre permanence est encore prévue pour les retardataires dans le courant du mois de décembre. « Chaque contribuable à la possibilité de mandater à sa place une autre personne pour autant que celui-ci se soit acquitté de la taxe et qu’elle lui fournisse son document avertissement-extrait de rôle ».