L’année 2021 marque un tournant dans la manière de gérer la politique des déchets sur le territoire brugelettois. En effet, celle-ci sonne définitivement le glas des sacs-poubelles prépayés, sauf pour les indépendants.

Depuis fort longtemps, les habitants de l’entité avaient droit à un certain nombre de sacs gratuits comme c’est encore le cas dans pas mal de communes même si la distribution de rouleaux risque progressivement de disparaître au profit d’ouvertures gratuites permettant l’accès aux points d’apport volontaire. "Ce système alourdissait le travail administratif et nécessitait l’organisation de permanences qui demandaient beaucoup de temps au personnel et aux mandataires. Il fallait souvent envoyer des rappels aux gens qui oubliaient de venir les chercher.Cela est encore devenu plus difficile à gérer avec la crise sanitaire et les mesures qui en découlent", confie Didier Strebelle, échevin compétent en la matière.

Avec l’avènement des PAV, ces conteneurs enterrés dans l’espace public, le tri devient encore plus sélectif et la collecte en porte en porte devrait tôt ou tard devenir obsolète. Ce n’est pas un hasard si les autorités communales ont préféré revoir à la hausse le prix de vente des traditionnels sacs-poubelle plutôt que de majorer la taxe sur le ramassage et le traitement des immondices. Pour l’instant, le passage des éboueurs continue à un rythme hebdomadaire mais cela pourrait changer dans les années à venir comme le souhaite l’intercommunale Ipalle, notamment pour des raisons financières.

De 1,90€, le prix du sac de 60 litres est passé à 2€ tandis que celui de 30 litres demeure inchangé, soit 17€ pour un rouleau de 20 sacs (0,95€ l’unité). "L’objectif est d’inciter la population à trier davantage ses déchets", commente Didier Strebelle.

En ce qui concerne la taxe proprement dite, les montants dont les contribuables locaux devront s’acquitter en 2021 restent identiques à ceux de l’an dernier. À savoir 97€ pour les personnes isolées, 137€ pour les ménages de deux à trois personnes et 157€ pour les familles de quatre personnes et plus. La taxe à charge des indépendants stagne à 145€ et celle des propriétaires d’une seconde résidence à 160€.

Ces tarifs incluent des ouvertures gratuites aux PAV. Un isolé en aura droit à 15 et chaque personne supplémentaire composant un ménage à cinq de plus avec un maximum de 30 ouvertures. Le prix demandé pour ouvrir le tiroir du PAV baisse de 20 cents (1,20€) et devrait encore se démocratiser dans les prochaines années (1€) tout en étant uniformisé dans les 23 communes de Wallonie Picarde.

L’entité brugelettoise compte aujourd’hui six PAV répartis dans ses différents villages. "Un 7e doit être installé incessamment sous peu au jardin des maïeurs. Dans le cadre du budget 2021, des crédits sont également prévus pour la mise en service d’un 8e PAV mais l’emplacement n’est pas encore arrêté", ajoute le 1er échevin.