Dans le cadre d'un appel à projets lancé par la Région Wallonne, 173 communes ont introduit leur candidature en vue d'obtenir des subsides pour développer leur réseau cyclable. Contrairement à plusieurs communes de Wallonie Picarde, celle de Brugelette ne sera pas subventionnée pour réaliser des aménagements visant à encourager la pratique du vélo sur son territoire. Rien d'étonnant à cela en sachant que les autorités locales ont renoncé à rentrer un quelconque dossier.

Un choix qu'assume le bourgmestre qui invoque des raisons financières. "N'oublions jamais que même en recevant des subsides, il subsiste une part sur fonds propres à consentir pour mener à bien de tels projets. Or, la santé financière de la commune est loin d'être florissante et celle-ci n'a plus les moyens d'investir. Sans l'inscription de recettes fictives autorisée par la tutelle, nous serions en déficit de 77.000€ au service du budget ordinaire n'a plus les moyens d'investir. L'équilibre ne tient qu'à la contribution de Pairi Daiza, laquelle est moindre depuis un an en raison de la crise sanitaire qui impacte la fréquentation du parc", insiste André Desmarlières.

Et le maïeur d'ajouter que si une partie des élus de la majorité et de l'opposition ne s'était pas opposée à la vente du site Lucas, la commune aurait récupérer 225.000€. "Ce montant appréciable nous aurait permis d'investir dans de nouveaux projets tout en ayant recours à l'emprunt."

Qu'elle soit douce ou pas, la mobilité est un sujet qui alimente régulièrement les débats lors des conseils communaux et ce, à la demande du groupe Brugelette et des autres partis siégeant sur les bancs de la minorité (Ecolo et les Communaux). "Voici quelques années, nous n'étions pas dans le projet Ravel. Aujourd'hui, nous ne sommes malheureusement pas repris pour les pistes cyclables", déplore Isabelle Liégeois (BE).

Et l'ancienne échevine de rappeler que les cinq villages de l'entité comptent chacun une école et de nombreux adeptes du vélo tout en étant soumis à un trafic routier important qui accroît le besoin pressant de pistes cyclables sécurisées sur la N523. "Cette route régionale est particulièrement dangereuse", souligne Isabelle Liégeois qui propose d'élargir la zone 30 à hauteur de la place de Brugelette mais également de sécuriser la N523 depuis Gages jusqu’au carrefour avec la N56 en y ajoutant aussi des tracés de pistes cyclables.

Concernant le Ravel, le bourgmestre s'étonne que la question puisse être soulevée dans la mesure où à sa connaissance, il n'existe sur le territoire brugelettois aucune voie de chemin de fer désaffectée susceptible de faire l'objet d'une réhabilitation dans le cadre du réseau des voies lentes.