Exceptionnellement, le dernier conseil communal brugelettois se déroulait vendredi soir, en vidéoconférence. Quinze points étaient inscrits à l’ordre du jour; parmi eux, celui du coût des déchets ménagers.

Tous les conseillers (à l’exception de Marie Leleux, Isabelle Liégeois et Martine Sculier qui étaient absentes) ont approuvé le taux de couverture de 101% proposé par le collège. "Il convient de rappeler que les recettes de ce budget 2022, constituées de la taxe communale et de la vente de sacs-poubelle, doivent atteindre au minimum 95% des dépenses engendrées par la collecte et le traitement des déchets ménagers, et au maximum 110% pour l’année 2022 ", indique le bourgmestre André Desmarlières. "Le collège propose donc un tableau prévisionnel 2022 qui indique une couverture de 101% pour notre commune: un taux qui est inchangé par rapport à l’an dernier."

La taxe communale relative à l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers n’a pas non plus été modifiée par rapport à 2021. En 2022, la taxe pour les isolés s’élèvera donc à 92€ (et 15 ouvertures pour les points d’apport volontaire); à 137€ pour les ménages de deux (et 20 ouvertures de PAV) et trois personnes (25 ouvertures de PAV), et à 157€ pour les ménages de quatre personnes ou plus (et 30 ouvertures de PAV). Les indépendants et membres de l’Horeca devront quant à eux payer 145€, mais ils recevront 20 sacs de 30L ou 10 sacs de 60L. Les propriétaires de secondes résidences devront enfin s’affranchir du montant de 160€.

Le prix des sacs-poubelle reste le même: 0,95€ pour le sac de 30L et vendu par rouleau de 20 sacs et 2€ pour le sac de 60L et vendu par rouleau de 10 sacs.

Enfin, le montant de la redevance relative à l’ouverture d’un point d’apport volontaire reste fixé à 1,20€, "afin d’encourager au maximum le citoyen à se tourner vers les points d’apport volontaire."

Des problèmes avec les PAV?

Si le taux de couverture a été approuvé à l’unanimité, les montants des taxes ont quant à eux suscité l’inquiétude de l’opposition LC. En effet, Michel Niezen et Mireille Gallemaers s’y sont opposés, considérant ces montants "beaucoup trop exagérés pour les ménages".

De son côté, la conseillère BE, Ginette Renard, a interrogé le collège quant à " la complexité des points d’apport volontaire ". "Beaucoup de personnes âgées ne parviennent pas à se servir des PAV", regrette la conseillère de l’opposition. "Ils devraient être plus explicites, pour faciliter leur utilisation par tous." Le bourgmestre André Desmarlières a confirmé les propos de la conseillère. "J’ai moi-même été confronté au problème", regrette-t-il. " Le problème vient du code-barres sur la carte. Peut-être que certains lecteurs de cartes sont défaillants. Nous devrions peut-être prendre contact avec l’intercommunale pour les informer du problème. "

Le premier échevin, Didier Strebelle, a de son côté, confirmé que les points d’apports volontaires étaient "de plus en plus utilisés", aussi bien pour les déchets ménagers que pour les déchets ménagers organiques. Rappelons que la commune de Brugelette dispose de huit PAV: deux à Attre, trois à Brugelette, un à Cambron-Casteau, un à Gages et un à Mévergnies.