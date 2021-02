Une entreprise de construction a introduit une demande de permis d'urbanisme auprès de la commune de Brugelette en vue de bâtir une école secondaire sur le site de l'ancienne sucrerie. Comme le veut la procédure, celle-ci fait actuellement l'objet d'une enquête publique qui se clôture le 8 février prochain. La décison finale appartiendra au fonctionnaire délégué du SPW.

En ce qui concerne le projet proprement dit, le futur bâtiment scolaire en forme de L comprendra, en plus des salles de classe, une cour de récréation, un potager pédagogique et un terrain de sport. Au total, l'ensemble occupera une superficie de près de 6000 m2 à l'emplacement de cette friche industrielle promise à une ambitieuse réhabilitation dans les années à venir.

L'avènement de cette nouvelle école marquera le coup d'envoi de la revitalisation de ce chancre, laquelle s'érigera sur un terrain offert par la fondation Pairi Daiza qui a racheté le site de la défunte raffinerie en 2018, principalement dans le but d'y construire des logements pour son personnel mais aussi pour assurer la gestion des anciens bassins de décantation appelés à devenir une réserve naturelle.

Les initiateurs de ce beau projet n'ont cependant pas attendu la pose de la première brique de la Maison des Phénix pour commencer à dispenser les premiers cours qui ont démarré en septembre dernier dans des locaux provisoires (containers) actuellement fréquentés par quelque 68 élèves.

"Nos étudiants se répartissent dans trois classes de 1ère secondaire ainsi que dans une 4ème différenciée dédiée aux enfants n'ayant pas obtenu leur CEP. Ils proviennent de l'entité de Brugelette et des communes avoisinantes (Ath, Chièvres, Silly, Enghien) mais aussi de villes un peu plus lointaines comme Mons ou encore Soignies", indique Thalyton De Paiva, dIrecteur de cette nouvelle école qui se démarque de l'enseignement traditionnel en privilégiant les pédagogies actives et alternatives.

Quant à l'équipe éducative, elle se compose d'une quinzaine de professeurs qui transmettent leur savoir dans le respect des règles sanitaires. La Maison des Phénix prépare d'ores et déjà la rentrée prochaine puisque depuis ce lundi 1er février, la campagne de recrutement de nouveaux élèves a débuté. "En l'espace de deux jours, nous avons enregistré 37 nouvelles inscriptions", se réjouit le directeur. A l'instar du corps enseignant et des étudiants, notre interlocuteur est bien entendu impatient de pouvoir investir des infrastructures scolaires dignes de ce nom dont la construction sera en partie financée par des subsides de la fédération Wallonie-Bruxelles.