Un violent incendie a ravagé, mardi soir, une habitation située à l’avenue de l’Église, à Brugelette.

Et qu’elle ne fut la surprise pour les pompiers de découvrir au milieu des braises et décombres… une importante plantation de cannabis! Et pas une petite, pour une consommation dite personnelle. Tant au premier étage que dans le grenier de cette habitation trois façades, des plants de cannabis ont été retrouvés. Et c’est d’ailleurs au niveau de l’installation technique de cette culture que le feu, d’origine accidentelle, aurait pris.

Personne n’était domicilié à cette adresse. Si dans un premier temps, les pompiers craignaient la présence d’une victime à l’intérieur de la maison… Personne ne s’y trouvait.

Le parquet de Mons-Tournai confirme l’information et précise que "la police fédérale a pris l’enquête en main et qu’aucun suspect n’a encore été interpellé". Le dossier en est au stade de l’information tandis qu’une enquête a été ouverte afin d’identifier la ou les personnes "responsables" de cette plantation.