Après les organisateurs de la ducasse des Culants (Deux-Acren), c’est au tour du bourgmestre de Lessines d’attaquer l’association antiraciste Bruxelles Panthères.

Les premiers ont déposé plainte pour menace terroriste et harcèlement contre ce collectif opposé au Blackface. En septembre 2018, ses membres avaient obtenu l’annulation de la sortie des Nègres après avoir annoncé qu’ils utiliseraient tous les moyens nécessaires pour y parvenir.

Depuis l’édition 2019, la sortie des Nègres a été remplacée par celle des Diables. Afin de satisfaire à la demande des Bruxelles Panthères, les acteurs du cortège acrenois ne se griment désormais plus le visage en noir mais en blanc.

Suite à la plainte des organisateurs, le parquet de Tournai s’est saisi du dossier sur lequel la chambre du conseil aurait dû se pencher ce 21 février en vue d’un éventuel renvoi devant le tribunal correctionnel. Mais l’audience à laquelle Bruxelles Panthères et son porte-parole Nordine Saidi étaient convoqués a été reportée à une date ultérieure.

Bruxelles Panthères fait désormais l’objet d’une seconde plainte qui émane, cette fois, du premier citoyen de la cité de Magritte. Ce dernier estime être victime d’une campagne de fake news de la part de ce collectif bruxellois opposé à la pratique du Blackface dans les manifestations folkloriques.

"Le mois dernier, j’ai découvert sur Facebook une publication des Bruxelles Panthères relative à une collecte de fonds visant à soutenir leur défense à la suite d’une plainte que le bourgmestre socialiste de Lessines aurait déposée contre eux. Toutes ces accusations sont mensongères et portent atteinte à ma réputation et à mon intégrité", s’insurge Pascal De Handschutter (PS).

Notre interlocuteur dément, en outre, toute tentative de faire taire les Bruxelles Panthères en instrumentalisant la justice avec l’appui d’autres hommes politiques.

Le bourgmestre de Lessines est d’autant plus indigné que ces affirmations ont été reprises sans vérification préalable par le centre interfédéral Unia pour l’égalité des chances et contre la discrimination dans une de ses publications ayant justement pour thème les carnavals et les limites à la liberté d’expression.

Tout en espérant avoir droit à un démenti d’Unia, le maïeur se dit prêt à retirer sa plainte contre Bruxelles Panthères si ses responsables reconnaissent avoir publié des informations inexactes le concernant.

"À la requête de la juge d’instruction, j’ai été entendu par la police le 13 juin dernier en qualité de témoin pour donner ma version des faits. Les organisateurs de la ducasse des Culants ont pris la décision en 2018 d’annuler la sortie des Nègres malgré le fait que j’avais pris toutes les mesures de sécurité nécessaires pour que celles-ci puissent avoir lieu."

Sur la polémique entourant le Blackface et des personnages tel que le Sauvage (Ath), le bourgmestre estime qu’il n’a pas à trancher et que son avis n’appartient qu’à lui. Il se réjouit néanmoins de la volonté du centre culturel de mener un travail de réflexion et d’éducation permanente sur ce sujet de société, y compris avec les écoles.