L'univers Disney a bercé l'enfance d'un bon nombre de personnes. Aujourd'hui, que l'on soit petit ou grand, ce monde magique permet encore de nous évader et de nous éloigner de nos soucis. C'est notamment le cas de Caroline, pour elle, Disney fait partie intégrante de sa vie.



"J'ai toujours été une adepte de Disney mais depuis que je suis avec mon mari, je me suis mise à collectionner des figurines. Pour moi, Disney est un univers magique, cela permet de m'évader et c'est une certaine manière, l'occasion de me sentir encore enfant", déclare Caroline Dascotte.