L'association Vaincre Pour La Vie se mobilisent pour le Télévie. La journée d'action, organisée par l'ASBL, et qui se déroulera le dimanche 3 octobre prochain à la Salle L'Envol à Buissenal. Ainsi, de nombreux marcheurs sont sollicités de 8h à 14h afin parcourir l'entité durant une promenade de 6 ou 13 kilomètres. Après avoir exploré cette belle entité, ils se retrouveront pour un bon repas composé de boulets à la frasnoise et son accompagnement de purée, salade tournaisienne, dessert et café.

Durant celui-ci, l'animation sera assurée par l'artiste régional Christophe De Bo. Infos et réservations obligatoires aux 0479 69 86 80 ou 0475/89 48 09

Balade cyclo encadrée



Les membres de l'association Vaincre Pour La Vie organisent également une balade cycliste dans un cadre familial, dès 9h30 au cœur des Collines. Un excellent moyen de découvrir ou redécouvrir ces paysages emblématiques.