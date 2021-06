De nombreuses femmes et d'hommes sont victimes du cancer du sein et ne savent pas toujours suivre financièrement pour l'achat d'une perruque ou d'un bonnet. C'est pourquoi, l'association Think Pink, l'organisation nationale de lutte contre le cancer du sein, a lancé il y a plusieurs années une campagne baptisée Coupe d'Eclat. Cette dernière donne la possibilité aux Belges de faire un don de cheveux pour la bonne cause.

Dernièrement, Fanny âgée de seulement 10 ans, a souhaité couper sa longue chevelure blonde pour soutenir financièrement et émotionnellement une femme ou un homme atteint du cancer du sein. Cette petite au grand cœur a été sensibilisée suite à une connaissance qui se bat au quotidien contre la maladie., confie la maman de Fanny.Fanny nous donne donc une belle leçon de vie en coupant 30 centimètres de ses cheveux. Lors de son rendez-vous chez le coiffeur, la petite fille a attaché sa longue crinière blonde avec plusieurs élastiques et la longueur a ensuite été contrôlée à l'aide d'une latte avant de les couper. Les parents de Fanny ont donc fait la demande de la fameuse enveloppe afin d'y mettre ses longues queues-de-cheval. Celle-ci a par la suite été envoyée à l'association., déclare Fanny.

Geoffrey, le coiffeur de Fanny constate que les personnes font de plus en plus de donations pour soutenir la cause. "De nombreux citoyens sont confrontés de près ou de loin au cancer. Ils ont donc envie de contribuer à une bonne cause. Toutefois, certaines personnes sont réticentes. Effectivement, une longueur de 30 centimètres, cela reste conséquent". © M.P.

Depuis sa création, plus de 197 000 dons de cheveux ont été effectués. Si vous voulez également apporter votre soutien aux hommes et aux femmes qui perdent leurs cheveux suite à la maladie, il suffit de vous adresser à un ambassadeur Coupe d’Éclat, à votre coiffeur habituel ou encore à certaines organisations de coiffeurs ou d’écoles de coiffure.