La récente réunion du conseil communal d’Ath a permis au collège communal de préciser sa position quant aux desseins de la SA Plaza (Liège). Cette société souhaite obtenir un permis pour ériger et exploiter trois établissements à l’angle de la route de contournement (N7) et de la chaussée de Tournai à Ath : un restaurant de type "fast-food" Burger King, une salle de jeux Circus Casino et un troisième établissement "de services".

Voilà déjà plusieurs années que ces enseignes lorgnent sur la cité des Géants. Le bourgmestre Bruno Lefebvre (PS) martèle cependant que "tous les signaux sont rouges". Le collège communal a émis un avis négatif dans le cadre de la procédure de demande de permis unique, ce qui rassure (un peu) l’opposition.