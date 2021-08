Music Talents, l'Administration communale de Mont de l’Enclus et le Centre culturel du Pays des Collines s'associent une nouvelle fois pour les traditionnelles Fêtes de septembre.

Le vendredi 3 septembre à 19h30, un concert de Lili Grace sera proposé gratuitement à l'église d'Amougies. Ces deux sœurs belges qui concoctent des mélodies capricieuses où violoncelle, hautbois, claviers et voix féminines s'embrassent intimement. S'inspirant de leurs liens familiaux forts et de leurs souvenirs d'enfance, elles dépeignent des émotions intimes dans leurs chansons. Elles ont eu l’honneur de faire les premières parties de CocoRosie, Nils Frahm, Trentemöller et plus récemment dEUS.Le lendemain, les brocanteurs attendront le public à partir de 6h dans les rues du centre.

Des concerts et un village des enfants agrémenteront cette journée festive dès 11h. Dans ce fameux village d'enfants, des animations de Mômes Circus et des Jeunesses musicales seront présentées mais aussi des jeux en bois, des sculptures de ballons, des grimages et un château gonflable.