Pairi Daiza: une cinquantaine de réclamations contre le projet Sanctuary ! Pays Vert B.D © D.R

L'enquête publique relative à la demande de permis du parc pour la construction d'une gigantesque serre tropicale n'a pas suscité le flot de critiques attendues malgré l'ampleur du projet. Les craintes des riverains se focalisent essentiellement sur les réserves en eau potable.



Le parc Pairi Daiza a récemment introduit une demande de permis unique dans le cadre de son nouveau et monumental projet baptisé Sanctuary. Pour rappel, celui-ci porte à la fois sur la création d'une gigantesque serre tropicale chauffée de 5,1 hectares à l'emplacement des anciens parkings du domaine animalier de Cambron-Casteau et sur l'installation d'une station de traitement des eaux usées. Au travers de ce nouveau monde, Eric Domb ambitionne de présenter aux visiteurs le biotope amazonien et celui d'autres régions tropicales du globe n'ayant pas encore été reconstitué au coeur du plus beau jardin zoologique européen.