L'idée formulée par le bourgmestre Bruno Lefèbvre de mettre en place des navettes de bus entre la gare d'Ath et le parc Pairi Daiza n'a pas tardé à susciter des réactions sur les réseaux sociaux. Certains trouvent ce projet pertinent mais d'autres comme l'asbl Navetteurs.be reste convaincue que la solution d'avenir passe par le rail et non par la route pour résoudre les problèmes de mobilité, lesquels ne vont aller qu'en s'amplifiant avec la concrétisation des futurs projets du domaine animalier dont Sanctuary, du nom de cette gigantesque serre tropicale à laquelle devrait venir s'ajouter ultérieurement un parc aquatique.

Quoi qu'il en soit, la récente annonce dans nos colonnes de ce projet de liaison de bus touristique associant l'intercommunale Ideta dont Bruno Lefèbvre est président ne laisse personne indifférent. Elle a même poussé l’association de voyageurs (Navetteurs.be) à réagir et à faire état des tractations que ses membres mènent depuis plus d'un an et demi avec la direction des chemins de fer et celle du plus beau jardin zoologique européen dans l'espoir de faire aboutir un projet d'une toute autre nature.

"Infrabel refuse de déplacer vers le parc l'arrêt de Cambron-Casteau dont un des quais (vers Ath) vient d'être rehaussé. Une telle opération nécessiterait de changer toute la signalisation et de consentir des investissements trop lourds. L'option que nous suggérons serait beaucoup moins coûteuse et consisterait à prolonger de 200m le quai en direction de Jurbise. Le gestionnaire des infrastructures ferroviaires se dit prêt à étudier la faisabilité de cette proposition à condition que Pairi Daiza crée une nouvelle entrée à l'arrière de son parc qui soit directement accessible aux visiteurs descendant du train", révèle Julien Laporte.

Et le vice-président de l'asbl concernée d'ajouter que la sécurisation des usagers du rail se rendant à Pairi Daiza passerait par la création de nouveaux aménagements piétons depuis la gare de Cambron-Casteau. Combinés à un second accès au parc, ces derniers offriraient une bien meilleure desserte à proximité de Pairi Daiza tout en incitant davantage de touristes à délaisser la voiture au profit du train.

Le dossier en stand by à cause du Covid

Jusqu'à présent, les responsables de l'asbl Navetteurs.be avaient préféré maintenir le secret autour de ce dossier n'ayant été évoqué qu'au travers de réunions informelles afin de ne pas compromettre ses chances de mise en oeuvre. "En août 2019, nous avons eu les premiers contacts avec des responsables du parc afin de leur soumettre notre projet. Sachant qu’il est question de construire une deuxième entrée à proximité immédiate du quai numéro 1 de l’arrêt de Cambron-Casteau, des aménagements piétons pourraient y être réalisés à moindre coût et favoriseraient l’accès en train", estime Julien Laporte.

Dans la foulée des premiers contacts avec le parc, l'asbl Navetteurs.be a également eu l’occasion de soumettre sont projet tant du côté de la SNCB que d’Infrabel qui avaient marqué de l’intérêt pour celui-ci à condition que les aménagements à charge de Pairi Daiza, et notamment la création d’une deuxième entrée, puissent être réalisés.

« Encourager l’utilisation du train fait bien évidemment partie des missions de notre association. La SNCB a déjà consenti pas mal d'efforts en renforçant par exemple l'offre de trains directs vers le parc au départ de Bruxelles en période de congés scolaires (Pâques et grandes vacances) et en correspondance avec diverses gares de province. La priorité doit être mise sur les solutions de mobilité existantes comme le train. Seules celles-ci permettront de soulager la congestion automobile dans la région. Nous sommes bien évidemment disposés à en discuter avec les divers acteurs », commente Julien Laporte.

Depuis plusieurs années et avec l’augmentation de la fréquentation du parc Pairi Daiza, notre interlocuteur constate que le trafic routier n’a cessé d’augmenter, entraînant par la même occasion des désagréments de plus en plus importants pour les habitants des villages aux alentours. "Il existe pourtant des alternatives à mettre en place, à moindre coût et en privilégiant un moyen de transport structurant et écologique comme le train en lieu et place de bus spéciaux, comme nous avons pu en prendre connaissance ces derniers jours, avec un coût estimé à plusieurs millions d’euros, des travaux conséquents, et qui viendraient s’ajouter à la circulation automobile."

Forte de plusieurs centaines de cotisants tout en étant suivie par 16.000 personnes sur sa page Facebook, l'association des voyageurs de la SNCB espère que la crise sanitaire verra bientôt le bout du tunnel pour lui permettre de remettre son projet sur de bons rails.