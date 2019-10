Durant les vacances de Toussaint, le parc animalier ouvrira ses portes jusqu’à 21h. Neuf nocturnes sont programmées avec des animations et des spectacles à faire frémir petits et grands

Du 26 octobre au 3 novembre, le parc Pairi Daiza va à nouveau se mettre à l’heure des gentilles sorcières, des délicieux potirons, des squelettes rigolos ou encore des drôles d’épouvantails. Durant cette grosse semaine de vacances scolaires placée sous le signe d’Halloween, le domaine animalier de Cambron-Casteau (Brugelette) organisera neuf nocturnes et sera exceptionnel ouvert de 10h à 21h.

Les responsables du plus beau jardin zoologique européen ont à nouveau mijoté un programme d’enfer avec des dizaines d’animations pour petits et grands, de multiples spectacles féériques, des mappings audiovisuels impressionnants (projection audiovisuelle sur des monuments), sans oublier des jeux, des concours ainsi que des menus spéciaux dans les restaurants. Les visiteurs auront également la possibilité de nourrir certains animaux et d’aller à la rencontre des bébêtes qui font peur!