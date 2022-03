La campagne de propreté athoise s’inscrira cette année encore dans le cadre du Grand nettoyage de l’asbl Be Wapp. Le Grand Nettoyage est une vaste mobilisation citoyenne qui rassemble chaque année des dizaines de milliers de participants en Wallonie dans le but de ramasser les déchets abandonnés dans la nature et partout ailleurs dans l’espace public.

Envie de participer à cette action de nettoyage ? Inscris-toi du 7 mars au 25 avril sur http://www.bewapp.be/. Pour s'inscrire, il suffit de créer son équipe (même si on est seul), on se réinscrit si on a déjà participé ou on rejoint une équipe existante. On choisit l’endroit que l’on veut nettoyer ainsi que son parcours. On commande son matériel et enfin on valide son inscription tout de suite ou on permet à d’autres personnes de rejoindre l’équipe.

Le kit de ramassage envoyé à tous les participants inscrits se compose des éléments suivants : un gilet fluorescent, une paire de gants de protection, des sacs bleus pour les PMC, des sacs blancs pour les autres types de déchets et un livret informatif intitulé "Mon guide en 10 étapes pour un Grand Nettoyage réussi".Dans une optique de développement durable, il est demandé à toute personne qui dispose de matériel reçu lors d’une précédente participation de le réutiliser.

La Ville d’Ath organise une grande opération de propreté, le samedi 7 mai à 14h à l’entrée de la rue de Coupi. L’objectif de cette action de nettoyage d’un site par des bénévoles est de faire prendre conscience de la problématique que sont les déchets sauvages. C’est aussi l’occasion de passer un moment convivial avec les autres personnes sensibles à cette démarche de propreté publique et de respect de notre environnement. Cette action est ouverte à toutes et tous. Inscription préalable souhaitée auprès du service environnement.