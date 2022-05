Ces derniers temps, le parc Pairi Daiza multiplie les naissances. Le 20 février dernier, Kira, la lionne de 11 ans, a donné naissance à deux lionceaux, Albi et Leo. La naissance d'Albi et de Leo est une excellente nouvelle pour l'espèce. Les lions sont, en effet, classés "vulnérables" par l’International Union for Conservation of Nature (IUCN) et leur nombre tend à diminuer. Victimes de la chasse au trophée et de réduction de leurs territoires au profit des activités humaines, il resterait moins de 25 000 individus en Afrique. Les visiteurs peuvent désormais observer ces merveilles.

Debut mai, un bébé macaque japonais a pointé le bout de son nez. Il s’agit de la première naissance chez les macaques japonais. Maman Kira, papa Kamikawa et leur petit se portent bien. Le sexe du bébé n’est pas encore connu mais cela ne saurait tarder…

© Jessica Dewyngaert

Dans la nuit du 10 mai, Porcelaine, a donné naissance à Luz, un bébé cheval américain qui se porte magnifiquement bien. Il est possible de lui rendre visite à la mini ferme de Pairi Daiza.

© PAIRI DAIZA

Deux nouveaux bébés sont nés sur Madidi !

Mano et Loedertje sont devenues mamans les 13 et 15 mai de petits singes. Les petits ont d'ailleurs le même papa, Apu, qui vit dans le parc depuis le 30 novembre. Les mamans et les bébés se portent bien. Les visiteurs du parc pourront apercevoir ces petites merveilles accrochées sur leur maman.