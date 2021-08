Pour Catherine Chevalier, Préfète à l'Athénée d'Anvaing, cette nouvelle année scolaire en présence du Covid-19 risque d'être moins stressante. "L'année dernière, lorsque le covid impactait tout le pays, il a fallu s'adapter à la situation et nous a dû s'y faire. Cette année encore, nous allons devoir nous adapter tout le long de l'année avec moins de contraintes. Nous ne sommes bien entendu pas habitués à ce virus mais nous nous considérons comme moins stressés face à la situation. Fort heureusement, l'établissement scolaire a pas mal été épargné l'année dernière et je pense pas que cette année sera moins pire que l'année dernière", indique la Préfète.

Effectivement, l'année dernière professeurs et étudiants ont dû jongler avec les cours à distance et ceux en présentiel. Ainsi, beaucoup de jeunes ont eu des difficultés à se concentrer sur les cours et faire face à cette situation un peu inédit. Effectivement, un élève n'est pas l'autre. Certains ont particulièrement ce besoin d'être en classe afin d'acquérir des apprentissages. Afin de remédier à certaines lacunes et pour aider les élèves dans cette nouvelle année, l'équipe éducative de l'Athénée d'Anvaing a souhaité mettre tout en place pour prêter main-forte aux étudiants.

"Nous avons mis en place des travaux de vacances qui ont été rendus le 26 août dernier. En plus de cela, les 3ème années rentrent un jour plus tôt pour corriger leurs travaux en mathématiques afin de repartir sur de bonnes bases. Des heures de remédiation seront également prévues tout le long de l'année", conclut Catherine Chevalier.