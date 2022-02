Ce mercredi 23 février, le site de la piste d’athlétisme d’Anvaing va accueillir la première manche du championnat d’athlétisme sport adapté. Le même site accueillera le 18 mai 2022, la quatrième manche de ce championnat et le 22 juin 2022 la finale ! Il s’agit là d’une magnifique récompense pour le club ACDC (Athlétic Club Des Collines). L'ASBL "Hall Sportif des Collines" ainsi que les élèves de la section "Education Physique" de l'Athénée d'Anvaing prêtent leur concours à la bonne réalisation des épreuves.

L’ACDC dispose d’une section sport adapté. La commune de Frasnes-lez-Anvaing, avec celles de Mont-de-l’Enclus et de Celles, avait en son temps participé à un projet de supracommunalité pour le développement du sport pour des publics présentant un handicap léger et moyen.

Constatant qu’il y avait une réelle demande du développement de l’offre pour le sport adapté, le club de l’ACDC s’est entouré de la Ligue Handisport, de l’Adeps et de la FOA (Formation Omnisport Adapté) pour proposer plusieurs modules de formation et des compétitions. Le centre "Saja l'Artimont" de Forest, la Balancelle de Celles et l'école d'enseignement spécialisé secondaire de Frasnes sont toujours en train de suivre ces modules, en journée.

Depuis, l’ACDC a proposé d’ouvrir des entraînements en soirée, aux mêmes heures que les autres sections du club, pour un public d'enfants, d'ados et de jeunes adultes, encadrés par un moniteur spécialisé. Le but de l'activité est d'amener les athlètes présentant un léger handicap, à pouvoir suivre les groupes déjà existants et les athlètes présentant un handicap physique et/ou mental plus lourd à poursuivre, en même temps que tous les athlètes, un entraînement spécifique.

A noter que l’accès est gratuit au club pour tout enfant, adolescent et jeune adulte de notre région ayant un handicap mental et/ou physique. Les entraînements ont lieu les mardis et jeudis de 17h30 à 19h au stade d'Anvaing. Le club prend en charge les frais d'entraînement et d'affiliation à la LBFA.