Ce mercredi 22 juin 2022, le site de la piste d’athlétisme d’Anvaing (chemin du Carnois, 32A) accueillera la dernière des six manches du championnat d’athlétisme sports adaptés, organisé par l’asbl FOA (Formation Omnisports Adaptés). Le club ACDC (Athlétic Club Des Collines) co-organisera activement à cette journée, et l’ASBL "Hall Sportif des Collines" ainsi que les élèves de la section "Education Physique" de l'Athénée d'Anvaing prêteront leur concours à la bonne réalisation des épreuves ! Cette finale intervient après cinq autres manches dont deux organisées avec l’ACDC encore, une autre sur la piste du Préau de Bernissart avec l’Athletic Club Beloeil-Bernissart Handisport (ACBBH), et une dernière à Mouscron avec l’Ecole Sportive Adaptée Mouscronnoise (ESAM) !

L’asbl FOA, active depuis plus de 45 ans, promeut la pratique sportive pour personnes déficientes intellectuelles au travers, entre autres, de championnats dans diverses disciplines. Elle est, depuis 2019, le partenaire privilégié de la Ligue Handisport Francophone en ce qui concerne le Handicap Mental.

L’ACDC, quant-à lui, dispose d’une section sport adapté. La commune de Frasnes-lez-Anvaing, avec celles de Mont-de-l’Enclus et de Celles, avait en son temps participé à un projet de supracommunalité pour le développement du sport pour des publics présentant un handicap léger et moyen. L’ACDC a proposé depuis d’ouvrir des entraînements en soirée, aux mêmes heures que les autres sections du club, pour un public d'enfants, d'ados et de jeunes adultes, encadrés par un moniteur spécialisé.