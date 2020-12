Une série de vols pour le moins audacieux ont été commis en début de semaine sur le territoire de Chièvres. Durant deux nuits consécutives comprises entre le 30 novembre et le 2 décembre, des inconnus ont opéré sur un chantier de construction situé dans les rues Cahuaire et d’Ath.

Sans qu’aucun témoin ne remarque quoi que ce soit, ces derniers se sont introduits dans les différents appartements en cours de finition destinés à la vente. En plus d’une dizaine de cuisines équipées fraichement installées, les cambrioleurs ont emporté 24 chaudières à gaz qui venaient elle aussi d’être placées.

Inutile de préciser que le préjudice est important et qu’il se chiffre à plusieurs milliers d’euros. Vu le type de matériel composant le butin, ces faits constatés par la zone de police Sylle et Dendre ne peuvent être que l’oeuvre d’une bande extrêmement bien organisée et équipée d’un camion.

Une enquête est en cours afin d’en tenter d’identifier les auteurs de ces vols commis au préjudice de la société Lixon.