Le budget 2021 vient d’atterrir sur la table du conseil communal de la cité des Aviateurs. Celui-ci se solde à l’ordinaire par un léger boni de 7.674€ tandis que le boni général s’eleve à 2.654.275€. Au niveau des recettes, les impôts et redevances représentent la plus grosse part du gâteau (40,40%). Les rentrées IPP sont de l’ordre de 2.280.730€ et celles du précompte immobilier de 1.195.967€.

Au rayon des dépenses, celles du personnel arrivent en tête (4.144.884€) devant les dépenses de transfert (CPAS, zones de police et de secours, etc.) qui se montent à 2.888.307€. L’an prochain, le CPAS bénéficiera d’une dotation communale de 2.052.559€. En outre, la commune interviendra à hauteur de 910.785€ pour les pompiers tout en versant une quote-part de 653.271€ au profit de la zone de police Sylle et Dendre.

Au service extraordinaire, la majorité MR-Ecolo prévoit des investissements pour un montant de plus de 6,3 millions d’euros dont seulement 14% seront financés sur fonds propres, le reste étant subsidiés (47%) ou couverts par des emprunts (39%).

Parmi les projets significatifs, citons la réfection du terrain de jeu de balle de la rue des Écoles à Vaudignies (70.000€), des travaux de mise en conformité de la salle des fêtes de la Marcotte et d’isolation des plafonds de celle-ci (126.000€), sans oublier l’acquisition d’un camion tri-benne (180.000€).

Dans le cadre du plan PIC, la majorité a également inscrit au budget 341.000€ pour la rénovation de l’interieur de l’ancien bâtiment de Ladeuze, l’aménagement du parking de l’étang de Hoves (100.000€), la réfection des accotements de la rue Auguste Criquelion (198.000€) ou encore la pose de panneaux photovoltaïques à l’ecole communale de Vaudignies.

Dans le cadre d’un appel à projet axé sur la mobilité douce, ajoutons encore une enveloppe de 110.000€ pouf l’aménagement du Ravel sur l’ancienne ligne de chemin de fer 81 ainsi que la création d’abris pour les vélos à hauteur de la défunte gendarmerie.

L’opposition socialiste s’est abstenue lors du vote budgétaire. Son chef de file Olivier Hartiel redoute que les caisses de la ville ne soient vides d’ici quatre ans. L’intéressé estime, en outre, que ce budget manque d’ambition. L’échevine des Finances Zoe Delhaye (MR) a tenu à rassurer son interlocuteur en lui rappelant que le boni global reste conséquent et que la commune dispose de fonds de provision pour risques et charges de 1.100.000€.qui n'apparaissent pas dans le budget.