La période est particulière en raison des restrictions sanitaires qui ne permettent pas, hélas, de nous réunir comme les autres années à pareille époque mais qu'importe ! Il est possible de diffuser la magie même par écrans interposés et grâce aux nouvelles technologies numériques. C'est pourquoi l'équipe de l'office du tourisme de Chièvres a décidé de se réinventer en proposant des contes de Noël via un Facebook live qui sera programmé sur sa page ce dimanche 27 décembre à partir de 15h.

Pendant un peu plus d'une demie-heure, la conteuse Isabelle Patoux offrira aux 7 à 77 ans différentes histoires originales ou revisitées sur le thème de l'hiver, de Noël et de la lumière.

L'invitation est lancée à toutes les petites et grandes oreilles : bien à l'abri de sa chaumière, pelotonnés sur des coussins moelleux devant son ordinateur, sa tablette ou son smartphone, chacun pourra se laisser bercer par les contes dans une ambiance de veillée et de partage.

La Chiévroise Isabelle Patoux est une conteuse / créatrice de Possibles et ce qui la passionne, c'est avant tout d'ouvrir l'imaginaire de chacun. Par ses mots, elle invite petits et grands à découvrir des univers insoupçonnés, en eux et autour d'eux. Le féerique se trouve parfois dans le quotidien. La conteuse aime déterrer l'étrange et la beauté enfouis là où on ne l’attend pas.

C'est pourquoi elle écrit et raconte des histoires avec tant de gourmandise. C'est pourquoi, dans un sourire, elle aime dire : « Tout... est possible ! »