La zone de police Sylle et Dendre vient de procéder à de nouveaux contrôles radar sur le vaste territoire couvert par ses policiers. Ces derniers se sont concentrés sur des axes routiers où la vitesse est limitée à 50km/h, 70km/h et 90km/h.

Le long de la chaussée d'Ath, à Enghien, quelque 582 conducteurs ont fait l'objet d'un contrôle et seuls 49 d'entre-eux (8%) ne respectaient pas les limitations de vitesse (50km/h) en vigueur à cet endroit. Le dépassement le pus important est à mettre à l'actif d'un automobiliste qui a été flashé alors qu'il circulait à une vitesse de 115km/h.

Les forces de l'ordre ont eu à constater davantage d'infractions sur la chaussée de Saint-Ghislain, à Chièvres, où la vitesse maximale autorisée est de 70km/h. Sur les 430 véhicules contrôlés, 23% quand même (soit 101 conducteurs) roulaient beaucoup trop vite par rapport à ce qui est permis. Le record de vitesse revient à un automobiliste qui circulait à une vitesse de 114km/h. Ce dernier risque une déchéance du droit de permis de conduire!

"Si ce conducteur se reconnaît, nous luis conseillons d'entamer une étude de marché en vue de l'acquisition d'une trottinette", ont indiqué dans leur rapport les policiers de la zone Sylle et Dendre.

Des contrôles ont encore été réalisés à Lens et plus précisément à la rue du Calvaire où la vitesse est limitée à 50km/h. Sur ce tronçon, celle de 556 véhicules a été vérifiée et il s'est avéré que 230 personnes au volant (41%) appuyaient un peu trop sur la pédale d'accélérateur. La vitesse la plus élevée avoisinait les 73km/h, soit 23km/h au-dessus de la vitesse réglementaire.

Une dégradation des conditions météorologiques étant annoncée ce week-end, les services de police invitent les usagers de la route à la plus grande prudence en les invitant à adapter leur conduite aux conditions hivernales à venir