Lors du dernier conseil communal, une mandataire de l'opposition socialiste s'est inquiétée de l'état d'une habitation abandonnée située à droite du n°3 de la rue Saint-Jean (N525), à la sortie du virage en venant de la Grand-Place.

"La situation n'est pas nouvelle mais suite aux intempéries de ces dernières semaines, le délabrement de cet immeuble s'est encore accéléré. La toiture s'est partiellement effondrée et les murs de la façade déjà fragilisés sont désormais soumis aux vents violents et aux fortes pluies. Sur leur partie supérieure, les murs sont remplis d'humidité et couverts de mousse et de verdure. La descente d'eau est récemment tombée sur le trottoir et la gouttière de toit ne tient plus que par habitude", s'inquiète Valérie Voronine (PS).