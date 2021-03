La ville de Chièvres a décidé d'introduire auprès de la fédération Wallonie-Bruxelles un dossier de reconnaissance de l'asbl La Marcotte en centre local sportif intégré. Figurant à l'ordre du jour du dernier conseil communal, le point a été voté à l'unanimité.

"Il faut savoir qu'il n'existe pas au sein de l'administration communale un service spécifiquement dédié au sport. Ce projet qui a mobilisé du temps et de l'éénergie ces derniers mois constitue d'abord une plus-value pour le centre sportif de la Marcotte (Huissiginies). Ce changement de statut permettra d'optimaliser la gestion de l'outil sur le plan logistique, financier et administratif. En ce qui concerne la reconnaissance proprement dite, l'objectif est de promouvoir le sport pour tous, d'impulser une nouvelle politique sportive et une dynamique répondant aux attentes de la population tout en favorisant une meilleure utilisation des infrastructures existantes", explique Zoé Delhaye, échevine des Sports.

Dans un premier temps, six implantations réparties sur le territoire de l'entité auxquelles d'autres pourront venir s'ajouter ultérieurement, graviteront autour du futur centre local sportif intégré. Outre le centre sportif de la Marcotte, les autres lieux sélectionnés sont la salle de gymnastique de l'école communale de Chièvres, la salle polyvalente de Vaudignies, le fitness-parc, le terrain de pétanque de Huissignies et enfin le terrain de jeu de balle pelote de Vaudignies désormais situé à la rue des Ecoles.