Installé dans une ancienne ferme du 17ème siècle, le musée de la Vie rurale situé au coeur du village de Huissignies (Chièvres) a dû retarder sa réouverture en raison de la crise sanitaire mais en cette période estivale, les visiteurs peuvent à en nouveau s'y rendre sur rendez-vous pour en découvrir toutes les richesses.

Promis à d'importants travaux de rénovation et d'extension qui débuteront en septembre prochain, ce musée unique en son genre comprend pas moins de 42 salles d’exposition présentant une incroyable collection d’objets et de mobiliers récoltés au fil du temps. Autant de pièces uniques et authentiques - environ 20.000 - qui évoquent les techniques et conditions campagnardes de nos aïeux au 19ème siècle.