Le représentant du ministère public a tout de même rappelé durant l'audience que Greg avait déjà menacé la victime de mettre le feu à son immeuble. C'est donc à la suite d'une querelle de couple, que le prévenu est passé à l'acte. A l'aide d'un chalumeau à gaz, il a d'abord mis le feu au lit ensuite, au fauteuil et enfin à la cuisine. Sous l'effet de l'alcool, il pensait que le feu était pratiquement éteint après avoir quitté les lieux.

L'individu risque 4 ans de prison

Lors de son audition auprès des services de police, Greg a déclaré que sa compagne était toujours contre lui et n'était pas toujours agréable. Pour le représentant du ministère public, l'homme a commis cet incendie par simple vengeance. "On sait comment un incendie commence mais jamais quand il va s'arrêter. Au vu du peu d'explications données et par le manque de prise de conscience durant les faits, je requiers une peine de 4 ans de prison."

Pour l'avocat de Greg, son client a été fortement impacté par ce drame. "Le prévenu s'est rapidement pris en charge après l'accident et ne boit plus aucune goutte d'alcool. Je sollicite donc une peine de travail ou un sursis probatoire".

Présente durant l'audience, Christel, toujours en couple avec le prévenu, a souhaité témoigner et surprendre par la même occasion, les juges. "J'ai été capable de lui pardonner. Il ne voulait pas s'en prendre à moi, il a agi sous l'impulsivité".

Le jugement sera prononcé le 25 novembre.