Ce mardi, aux environs de 18 heures, un accident s’est produit en pleine ligne droite sur la chaussée de Saint-Ghislain (N525) à la limite de Chièvres et Vaudignies, impliquant une voiture et une camionnette dans une collision quasi frontale. Pour une raison inconnue, la voiture, en provenance de Vaudignies, s’est subitement déportée sur sa gauche avant d’emboutir le véhicule venant en sens inverse. Sous la violence du choc, la camionnette a terminé sa course dans le fossé.

À l’arrivée des secours, il était malheureusement trop tard pour le conducteur de la voiture, un monsieur né en 1957, ce dernier étant déjà décédé. Bloqué dans l’habitacle, les pompiers de Chièvres, zone Hainaut centre, ont dû procéder à la désincarcération du malheureux.

L’autre conducteur est légèrement blessé

Le conducteur de la camionnette n’est quant à lui que légèrement blessé. Pris en charge et soigné sur place par les ambulanciers et médecins dépêchés sur les lieux, il a pu par la suite rejoindre son domicile. Quant aux causes de l’accident, elles sont actuellement inconnues.

Selon les secours sur place, la personne décédée revenait de l’hôpital lorsque l’accident s’est produit. Faut-il y voir une relation de cause à effet? Il est trop tôt pour le dire. Si on évoque un éventuel malaise, il faudra peut-être attendre les constatations de la police de la zone Sylle et Dendre pour éventuellement connaître l’origine de ce tragique accident.

La chaussée de Saint-Ghislain a été totalement bloquée durant près de 1 h 30, obligeant les nombreux usagers de la N525 à cette heure de la journée à emprunter les chemins de remembrements pour contourner le lieu. Après les constatations d’usage des agents de police, les véhicules ont été pris en charge par les services de dépannage Laurent de Chièvres.