L’accueil temps libre figurait à l’ordre du jour du dernier conseil communal de Chièvres. Les mandataires de la cité des Aviateurs étaient invités à approuver le programme quinquenal de coordination locale pour l’enfance (CLÉ). “Suite à l’arrêté du 14 mai 2009, toute commune qui avait adhéré au décret ATL s’engage à jouer un rôle de coordination, à réunir une commission de l’accueil (CCA) et à réaliser un état des lieux dans le cadre de la CLE”, rappelle Laurence Feron, échevine de l’Enseignement

Ce programme CLE est destiné aux enfants âgés de 2,5 ans à 12 ans et a pour objectif de de développer des activités existantes et d'en initier de nouvelles en matière d'accueil temps libre, autrement dit avant et après l'école mais aussi le mercredi après-midi, les week-ends de même que durant les congés scolaires.

Il s'agit de toutes les animations autonomes encadrées et des animations éducatives, culturelles et sportives organisées sur le territoire communal. A ce jour, on recense dans l'entité chiévroise quelque 6934 habitants dont 867 enfants appartenant à la tranche dâge concernée.

En 2019, la commission communale de l'accueil a été renouvelée: celle-ci est un lieu de réflexions et de concertations dont les membres finalisent et approuvent divers travaux parmi lesquels ce programme CLE qui poursuit plusieurs objectifs. A savoir l'épanouissement global des enfants par la mise sur pied d'activités de développement multidimensionnelles adaptées à leurs capacités et ryhtmes. Parmi les autres finalités, citons la cohésion sociale en favorisant l'intégration de publics différents dans un même lieu, l'accessibilité et la consolidation de la vie familiale en permettant de concilier vie familiale et professionnelle en assurant aux enfants une structure d'accueil de qualité soutenue par différents subsides et subventions.

La population scolaire de l'entité comptabilise 783 enfants (521 en primaire et 262 en maternelle) répartis sur six implantations communales et libres auxquelles s'ajoutent une école maternelle libre non confessionnelle et une école secondaire spécialisée.

"En ce qui concerne l'accueil extrascolaire à Chièvres, il est orchestré par un coordinateur ATL responsable de projets qui organise l'accueil des enfants au sein des six établissements. L'équipe est composée de 19 accueillantes qualifiées ONE", précise Laurence Feron. Un stage est organisé chaque année durant les vacances de printemps. D'autre part, le CPA organise avec le service de l'ATL un centre de vacances pendant l'été.

90 questionnaires récoltés et analysés

En 2020, dans le cadre de l'élaboration de ce programme CLE, l'administration communale a réalisé une analyse des besoins, un état des lieux en matière d'accueil. La crise sanitaire ayant limité les moyens de recensement des données, un questionnaire en ligne a été mis à disposition des parents des enfants fréquentant les écoles de l'entité. Vu le peu de retour, un document fut distribué par les accueillants extrascolaires au sein de ces dernières. De cette manière, 90 questionnaires ont pu être récoltés et analysés. "Les informations collectées ont permis d'élaborer des objectifs à court, à moyen et à long terme. Les écoliers ont eux aussi été consultés pour donner leur avis", poursuit l'échevine de l'Enseignement.

Les résultats de cette enquête montrent d'abord une méconnaissance des missions de l'ATL de la part de 40% des personnes sondées. Secundo, il en ressort que l'accueil extrascolaire est fortement fréquenté sur l'ensemble des diverses implantations et ce, aussi bien le matin que le soir. Il apparaît néanmoins que les infrastructures et aménagements sont, hélas, de moins en moins adaptés aux besoins actuels. Autre enseignement, les plages horaires de l'AES qui s'étalent de 6h30 à 8h30 et de 15h30 à 18h sont satisfaisantes bien qu'un élargissement au-delà de 18h se fait ressentir pour plusieurs parents. La gratuité de l'accueil est, en outre, apprécié.

Par ailleurs, on enregistre une forte demande d'organisation de stages durant les congés scolaires avec des horaires adaptées aux contraintes professionnelles des parents. Ces derniers plaident encore pour l'organisation d'un accueil durant les journées pédagogiques dans l'ensemble des écoles chiévroises, tous réseaux confondus. Les nouvelles activités extrascolaires proposées depuis l'an dernier au sein de celles-ci connaissent unn réel succès mais l'offre reste insuffisante afin de satisfaire la demande. Parmi les derniers bémols, épinglons le nombre insuffisant d'activités au sein de la commune pour les enfants de moins de six ans ainsi qu'un manque de communication sur les différentes activités organisées sur le territoire de l'entité.

"En vue de palier au problème de communication, la base de données relative aux différents opérateurs initiant des activités pour les petits Chiévrois sera régulièrement mise à jour et publiée sur le site Internet de la la commune. Une newsletter ATL est également à l'étude afin d'informer au mieux l'ensemble de la population. L'objectif est de promouvoir l'ensemble des activités culturelles et sportives de même que les nombreux stages des associations dans la zone géographique concernée", ajoute Laurence Feron.

Vu le succès des activités extrascolaires, l'ambition est de renforcer cette offre par de nouveaux partenariats avec des organismes sportifs et culturels. Un appel est d'ailleurs lancé aux associations intéressées par le projet. Le taux d'encadrement sera, de surcroît, renforcé afin d'optimaliser la sécurité dans les implantations scolaires. Pour cela, le personnel continuera à bénéficier de formations agrées par l'ONE. "Vu le nombre croissant de jeunes fréquentant nos écoles et les locaux dont nous disposons, il est impératif de repenser nos infrastructures scolaires. Des projets d'extension sont en cours pour les implantations communales des villages de Vaudignies et de Huissignies. Une réflexion quant à l'aménagement des locaux mis à disposition de l'AES fait aussi partie des priorités."

Les actions définies dans le programme quinquennal approuvé par la CCA en décembre dernier feront chaque année l'objet d'une évaluation afin de réajuster les objectifs si besoin. Un premier diagnostic aura lieu dans deux ans, suivie d'un second dans quatre ans après la date de l'agrément.

"Grâce au travail, au dévouement et au professionnalisme des nombreux acteurs de l'ATL, la qualité globale de l'accueil à Chièvres obtient une note de 8,8/10, la qualité de l'encadrement 8,7/10 et celle des plages horaires 8,5/10. L'évaluation globale de notre accueil extrascolaire est de 7,6/10", se réjouit l'échevine de l'Enseignement en guise de conclusion.