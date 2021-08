Début du mois, nous vous relations que 5 personnes sur 76 étaient positives au test PCR de la maison de repos Dussolier à Mouscron. Effectivement, un résident du home manifestait divers symptômes du coronavirus et notamment de la forte fièvre. Constatant l'état de santé et la présence dans notre pays du variant Delta, le personnel médical a de suite effectué un test PCR à l'ensemble des résidents de la maison de repos.

Malgré que ces 5 résidents soient complètement vaccinés, le coronavirus avait franchi les portes de l'établissement. L'équipe médicale avait procédé à l'isolement complet des résidents, au renforcement des mesures d'hygiène et bien entendu la fermeture de l'établissement au public jusqu'au 15 août. Malheureusement, la première personne détectée positive au coronavirus est décédée suite également à une santé fragile.

Hier, c'est la maison de repos Comte d'Egmont à Chièvres qui a annoncé la fermeture de l'établissement jusqu'à nouvel ordre pour cause de coronavirus. "A partir de ce dimanche 15 août 2021 et jusqu'à nouvel ordre, nous fermons les portes de la Maison de repos aux visiteurs et nous interdisons les sorties à l'extérieur. Nous prenons cette décision en urgence car nous venons d'avoir la confirmation: nous avons 2 cas de Covid au sein de la Maison. Un membre du personnel et un résident. Certains résidents présentant des symptômes légers ou ayant été en contact plus rapproché avec les personnes positives seront confinés en chambre à partir de ce matin. Nous prendrons contact avec les familles des personnes concernées. Nous allons organiser un test de dépistage généralisé pour tous les résidents et membres du personnel dans les plus brefs délais", précise la maison de repos sur sa page Facebook.

Preuve que le coronavirus est encore bien présent au sein de notre pays malgré les nombreuses personnes vaccinées. Comte d'Egmont souhaite qu'on ne contacte pas le personnel inutilement. Ces derniers auront en effet beaucoup de travail ces prochains jours ...