La prochaine exposition mise sur pied par l'Office du Tourisme de Chièvres se déroulera à ciel ouvert. Celle-ci mettra à l'honneur le photographe du SPW Guy Focant au travers d'une sélection de 120 clichés illustrant les métiers de l’archéologie. De l’archéologue en passant par le chercheur, technicien, palynologue, anthropologue, céramologue ou médiateur, cette expo visible du 7 mai au 14 juin au coeur du parc communal, lèvera le voile sur ces métiers spécifiques qui œuvrent à la sauvegarde et à la connaissance du patrimoine grâce aux technologies les plus pointues.

Spécialement conçue dans le cadre des 25 ans de la régionalisation de l’archéologie par Guy Focant, cette exposition a pour but de dépoussiérer l’image d’Epinal véhiculée par le métier d’archéologue en illustrant l’évolution de cette discipline et l’apport des sciences annexes. Depuis les premières recherches préalables sur le terrain jusqu’à la restauration des objets découverts, en passant par toutes les recherches effectuées dans les laboratoires spécialisés, les divers métiers liés à l’archéologie sont passés au peigne fin au travers de l’objectif photographique.

Photographe au département du patrimoine du Service public de Wallonie, Guy Focant se passionne et s’enthousiasme toujours autant pour les hommes et les choses. A l'occasion des 25 ans de la régionalisation de l’archéologie, il invite cette-fois le grand public fois à partager ses rencontres avec les métiers de l’archéologie sur lesquels il a braqué son objectif. Au-delà des gestes techniques, c’est l’humain que Guy Focant a voulu capter : des femmes et des hommes investis par leurs tâches et leurs missions.

Pour expliciter son travail, ce ne sont pas de simples légendes d’images, mais des témoignages des acteurs qui, au quotidien, prospectent, exhument, étudient, restaurent, exposent, conservent le patrimoine archéologique au sein de l’administration ou de ses partenaires scientifiques et techniques. L’ouvrage qui accompagne l'exposition outdoor ne s’arrête pas là puisqu’il propose aussi un ensemble de réactions citoyennes sur les nombreuses questions que posent l’archéologie, le patrimoine, l’aménagement du territoire, la législation, l’administration. Outre le caractère esthétique et humain de l’ouvrage, celui-ci permet de se forger une opinion sur l’archéologie contemporaine et ses enjeux en Région wallonne.

Visites guidées

Cette exposition en plein air sera accessible librement durant toute la période. Pour la découvrir, il ne sera pas nécessaire de s’inscrire. Sur place, les règles sanitaires seront évidemment d’application, à savoir le port du masque obligatoire et le respect des distanciations sociales.

Des visites guidées seront proposées sur réservation pendant la durée de l’exposition par deux intervenants. Guy Focant, l'auteur de ce projet photographique, organisera une visite le vendredi 21 mai, à 17h et une seconde à 18h. Les places seront limitées selon les mesures en vigueur à cette date-là. Les réservations se feront par téléphone au 068/64.59.61 ou par mail à l'adresse suivante: contact@otchievres.be

Durant les heures de bureau, il sera également possible sur demande de découvrir l’exposition avec Emilie Nisolle, employée de l’Office du Tourisme de Chièvres et diplômée en histoire de l’art. Cette spécialiste apportera un éclairage sur les techniques utilisées en archéologie et ces différents métiers.