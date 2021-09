Le dernier conseil communal de Chièvres s’est penché sur les inondations qui ont endeuillé l’est du pays et causé d’innombrables dégâts. Revenant sur les élans de solidarité ayant vu le jour aux lendemains de celles-ci, les conseillers chièvrois ont mis en exergue la générosité de la population locale et se sont félicités des synergies mises en place tant entre la Ville et le CPAS qu’avec les communes de Brugelette et Lens. Ils ont dans la foulée ratifié à l’unanimité l’octroi d’une aide financière aux communes sinistrées.

Didier Lebailly, échevin de l’Environnement (Écolo), est bien évidemment revenu sur une catastrophe ayant engendré “les premiers réfugiés climatiques au sein même de notre pays”. Déplorant le fait qu’il faut attendre d’être “ aux premières loges pour que l’on y accorde un peu plus d’attention”, il a rappelé l’urgence de la lutte contre les dérèglements climatiques dus aux émissions de gaz à effet de serre (GES). “Concernant le coût, humain et budgétaire, la Wallonie va se rendre compte à ses dépens que l’inaction coûte bien plus cher que la prévention. Des économistes le soulignaient il y a 15 ans déjà”, souligne-t-il.