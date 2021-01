La crise sanitaire étant loin d’être terminée, il faut encore s’attendre à ce que de nombreuses manifestations en tous genres programmées en début d’année soient, hélas, annulées un peu partout en Wallonie Picarde. A l’instar des autres carnavals, celui de Tournai n’aura pas lieu pour la seconde année d’affilée. Dans la région du Pays Vert, les premières annulations commencent aussi à tomber.

Si du côté de Flobecq, le spectacle des Antoniades est maintenu sous une forme semi virtuelle - celui-ci sera joué sans public à l’intérieur de l’église saint-Luc - ce ne sera pas le cas du crossage si cher aux habitants de l’entité de Chièvres. Les organisateurs viennent de confirmer la triste nouvelle. Le 17 février prochain, jour du mercredi des Cendres, on ne cholera pas dans les rues de la cité des Aviateurs et de Vaudignies, pas plus qu’à Grosage quelques jours plus tard.

C’est la première fois depuis la seconde guerre mondiale que cette tradition ancestrale connaîtra une année sabbatique. « L’an passé, la chance était avec nous puisque à quelques semaines près, il n’aurait pas été possible de crosser vu qu’est intervenu entre-temps le début du premier confinement », confie Frédéric Jonckers, président de l’Office du Tourisme qui met sur pied ces joutes populaires en partenariat avec le comité des Amis du Crossage.

De midi jusqu’au coucher du soleil, cet événement populaire draine chaque année dans la cité des comtes d’Egmont plusieurs milliers de joueurs - y compris des étudiants - provenant de la région mais aussi de plus loin. Le crossage est un peu à Chièvres ce que la ducasse est à la ville d’Ath et le carnaval à Binche.

Comme il ne fait aucun doute que les rassemblements (même en extérieur) seront toujours interdits à cette date relativement rapprochée et que la fermeture du secteur Horeca risque de se prolonger, les organisateurs ont pris la sage décision d’annoncer dès à présent l’annulation ces réjouissances mariant sport et folklore. « Organiser un crossage sans café ni buvette tout en limitant à l’extrême le nombre de participants n’aurait aucun sens ». Ces derniers devront dès lors patienter jusqu’en 2022 avant de pouvoir à nouveau prendre part à ce rendez-vous incontournable du calendrier chiévrois.