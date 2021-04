Les jeunes et les étudiants sont particulièrement touchés par la crise du Covid et ce pour plusieurs raisons. En plus d'éprouver des difficultés scolaires, ils sont de plus en plus nombreux à souffrir de l'absence de rentrée de revenus suite à l’impossibilité de travailler.

"Cette crise sanitaire n'a fait qu'aggraver les situations de pauvreté chez ces derniers qui constituaient déjà auparavant un public particulièrement fragilisé", soulignent les responsables du CPAS de Chièvres. Le subside de près de 10.000€ que vient de recevoir l'institution tombe à point nommé pour venir en aide aux personnes de cette tranche d'âge de l'entité qui subissent les dommages collatéraux de la pandémie et se (re)trouvent en situation de précarité.

La présente mesure permet au CPAS de pouvoir intervenir par des aides ponctuelles ciblées ou une aide financière plus structurelle en fonction des besoins de chaque demandeur. Celle-ci s’adresse aux jeunes et aux étudiants impactés par la crise du coronavirus et les restrictions qui en découlent comme la fermeture depuis maintenant six mois de l'Horeca qui est un secteur pourvoyeur de jobs d'étudiant.

Toutefois, elle n’est pas limitée aux seuls bénéficiaires de l’aide sociale ou du droit à l’intégration sociale. Elle est ouverte au jeune de moins de 25 ans et à l’étudiant tel que défini par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale qui fait usage des services publics relevant des missions du Centre public d'aide sociale sous quelle que forme que ce soit.

Privé d'emploi suite à l'épidémie, il est possible par exemple que le jeune ne soit pas en mesure de prendre en charge certains frais auxquels il aurait pu faire face s'il avait presté un travail rémunérateur. L'obligation de suivre les cours à distance est un autre cas de figure qui oblige l'étudiant à engager davantage de dépenses, notamment dans l'achat de matériel informatique, et à supporter des coûts plus élevés au niveau des factures de connexion Internet.

Par le biais de cette subvention, le CPAS de Chièvres pourra octroyer des aides financières, matérielles, sociales, médicales, médico-sociales ou psychologiques aux jeunes de moins de 25 ans et aux étudiants venant frapper à sa porte. Signalons encore que ces aides peuvent être structurelles ou ponctuelles en fonction des besoins de la personne concernée.

Pour savoir si vous y avez droit, le service social du CPAS se tient à votre disposition au 068/65.68.40