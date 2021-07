Chaque 21 juillet, les bénévoles du musée de la Vie rurale, à Huissignies (Chièvres), mettent un point d'honneur à célébrer la fête nationale en méttant sur pied durant cette journée si particulière toute une série d'activités. Cette année, la tradition sera respectée même si les activités programmées sur le site se dérouleront dans le respect des recommandations sanitaires transmises par les autorités fédérales.

Mercredi prochain, de 10h à 19h, les activités battront leur plein au coeur du musée de la rue Augustin Melsens. Parmi les différentes nouveautés, un atelier de tressage de cordes pour les enfants sera proposé à différents moments de la journée, à savoir 11h, 14h et 16h. Des promenades en chariot à travers le village raviront petits et grands. L’horaire sera disponible à l’accueil, l’inscription est obligatoire et gratuite sur place.

Cette année, l'équipe du musée a prévu des visites guidées des machines de battage mises en exposition et que le public aura la possibilité de voir fonctionner. Tout au long de la journée, petits et grands auront l'occasion de se restaurer. Tartes et pains saucisses régaleront les ventre vides. Une vente de pagnons et de café torréfié figure également au programme de la journée.

En ce qui concerne les aménagements mis en place l’année dernière dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, un dispositif similaire restera d’application. L'équipe du musée a élaboré un sens de visite et une signalisation pour éviter que les gens ne se croisent. Autre élément important, il est vivement conseillé de s’inscrire au préalable auprès de l’Office du Tourisme pour accéder au site du Musée le 21 juillet (contact@otchievres.be – 068 64 59 61).

Les différentes mesures sanitaires en vigueur seront rappelées aux visiteurs. Celles-ci concernent le port du masque obligatoire, le respect des distances de sécurité d'1m50 et des consignes données par le personnel sur place ou encore la mise à disposition de gel hydroalcoolique, "Si vous pensez avoir l’un des symptômes liés au covid-19, veuillez rester chez vous. Nous vous accueillerons volontiers plus tard au musée", insistent ses responsables.

Ces derniers demandent encore aux visiteurs de ne rien toucher sur place dans la mesure du possible. L’entrée sera payante au tarif de 2,50€. Infos et réservations au 068/64.59.61.